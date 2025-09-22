Feuer in Puderbach: Brand in Pferdestall sorgt für hohen Schaden

(wS/ots) Bad Laasphe 22.09.2025 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.09.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Lahn-Eder-Straße in Puderbach alarmiert worden.

Vor Ort stand ein Pferdestall in Flammen. Als die Feuerwehr gegen kurz vor 1 Uhr an der Einsatzörtlichkeit eintraf, hatte sich das Feuer bereits stark ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich eines Heuballens ausgebrochen. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von über 30.000 Euro.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.