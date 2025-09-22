Gute Nachrichten: NRW erhöht die Förderung der Philharmonie Südwestfalen einmalig um 200.000 Euro

(wS/cdu) Siegen 22.09.2025 | Das Land Nordrhein-Westfalen erhöht seine institutionelle Förderung für die Philharmonie Südwestfalen einmalig um 200.000 Euro. Damit kann die Philharmonie ihre wichtige kulturelle Arbeit in Südwestfalen fortführen und weiterhin ein breites musikalisches Angebot realisieren.

Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten für Siegen-Wittgenstein, Anke Fuchs-Dreisbach und Jens Kamieth, freuen sich sehr über das Vertrauen und die Unterstützung. Sie hatten gemeinsam mit Intendant Michael Nassauer und Kreisdirektor Dr. Sebastian Merk intensive Gespräche zur finanziell angespannten Lage der Philharmonie Südwestfalen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geführt.

„Die Philharmonie Südwestfalen ist weit mehr als ein Sinfonieorchester. Sie ist ein kultureller Ankerpunkt, eine musikalische Botschafterin und ein verlässlicher Partner für Bildung, Begegnung und künstlerischen Anspruch, auch und gerade in unserer ländlich geprägten Region. Die Entscheidung zur weiteren Förderung gibt den Verantwortlichen Planungssicherheit“, so Anke Fuchs-Dreisbach. Und Jens Kamieth sagt: „Ich bin sehr froh, dass Ministerin Ina Brandes einer einmaligen Erhöhung der institutionellen Förderung um 200.000 Euro zugestimmt hat. Die Unterstützung ist ein klares Bekenntnis zu demokratischen Werten und kultureller Teilhabe für alle. Kultur ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie schafft Räume für Austausch, Vielfalt und Verständigung – gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung“.

Die Philharmonie Südwestfalen zählt zu den drei Landesorchestern des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie gilt als musikalisches Aushängeschild der Region und begeistert mit hochkarätigen Konzerten, Musikvermittlungsprogrammen für Kinder und Jugendliche sowie Kooperationen mit zum Beispiel der Universität Siegen.

Der Haushaltsentwurf 2026 der Landesregierung muss natürlich noch durch das Parlament gebilligt werden.

Fotoquelle: Büro Jens Kamieth MdL