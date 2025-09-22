News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Ab Oktober: Siegener Stadtreinigung nimmt Herbstlaub an

22. September 20256
(wS/si) Siegen 22.09.2025 | Die Siegener Stadtreinigung nimmt auch in diesem Jahr wieder das Laub von städtischen Bäumen entgegen. In den Monaten Oktober und November kann das Laub jeden Samstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr (ausgenommen 1. November) abgegeben werden.

Abgabeort für das Laub ist das Betriebsgelände der Stadtreinigung, Fludersbach 70. Die Annahmestelle ist vor Ort ausgeschildert. Die Anlieferung ist auch in Säcken möglich, die ausgeleert wieder mitgenommen werden können.

Foto: Archiv wirSiegen.de

