News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Kindergottesdienst im Viktoria Kino Dahlbruch

22. September 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/pns) Hilchenbach 22.09.2025 | Am Sonntag, 28.September, um 15.30 Uhr öffnet Jochen Manderbach aus dem Viktoriakino in Dahlbruch nach zwei erfolgreichen Gottesdiensten im Kino mit Erwachsenen seine Türen für einen Gottesdienst nur diesmal mit Kindern.  Das Vorbereitungsteam des Pastoralverbunds Nördliches Siegerland um die Gemeindereferentinnen Christina Schreiber und Regina Tanger  möchten mit möglichst vielen Kindern den Zeichentrickfilm „Butterfly Tale“ anschauen. Eingebettet in einen kleinen Gottesdienst kann am Sonntag nachmittag die spannende Reise von Patrick und seinen Freunden erlebt werden.

„Butterfly Tale – Ein Abenteuer liegt in der Luft“ ist ein wunderschönes Animationsabenteuer über Freundschaft und Mut, Selbstvertrauen und Verwandlung: Drei ungleiche Freunde stellen sich gemeinsam ihren Ängsten und lernen, dass das Verbindende wichtiger ist als das Trennende. Der Film richtet sich an alle Familien mit Kindern, ist aber besonders für das Alter ab 6 Jahren geeignet. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Ab Oktober: Siegener Stadtreinigung nimmt Herbstlaub an

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten