Kindergottesdienst im Viktoria Kino Dahlbruch

(wS/pns) Hilchenbach 22.09.2025 | Am Sonntag, 28.September, um 15.30 Uhr öffnet Jochen Manderbach aus dem Viktoriakino in Dahlbruch nach zwei erfolgreichen Gottesdiensten im Kino mit Erwachsenen seine Türen für einen Gottesdienst nur diesmal mit Kindern. Das Vorbereitungsteam des Pastoralverbunds Nördliches Siegerland um die Gemeindereferentinnen Christina Schreiber und Regina Tanger möchten mit möglichst vielen Kindern den Zeichentrickfilm „Butterfly Tale“ anschauen. Eingebettet in einen kleinen Gottesdienst kann am Sonntag nachmittag die spannende Reise von Patrick und seinen Freunden erlebt werden.

„Butterfly Tale – Ein Abenteuer liegt in der Luft“ ist ein wunderschönes Animationsabenteuer über Freundschaft und Mut, Selbstvertrauen und Verwandlung: Drei ungleiche Freunde stellen sich gemeinsam ihren Ängsten und lernen, dass das Verbindende wichtiger ist als das Trennende. Der Film richtet sich an alle Familien mit Kindern, ist aber besonders für das Alter ab 6 Jahren geeignet. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.