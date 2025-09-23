Feierlicher „Großer Zapfenstreich“ zum Feuerwehr-Jubiläum am 26. September

(wS/red) Kreuztal 23.09.2025 | Ein besonderes Ereignis erwartet die Bürgerinnen und Bürger am Freitag, den 26. September, wenn die Freiwillige Feuerwehr Kreuztal zum Großen Zapfenstreich lädt. Anlass ist das Jubiläum der Löschgruppen Buschhütten, Eichen, Fellinghausen und Littfeld, die gemeinsam ihr Bestehen feiern.

Die feierliche Zeremonie beginnt um 21 Uhr auf dem Gelände des Bildungs- und Sportcampus Kreuztal (Djurslandweg 11). Für die musikalische Umrahmung sorgen der Spielmannszug St. Sebastianus Olpe e.V. sowie das Blasorchester der Stadt Kreuztal, die dem Abend einen würdigen und festlichen Rahmen verleihen.

Der Große Zapfenstreich gehört zu den traditionsreichsten Ehrenzeremonien in Deutschland und wird nur zu besonderen Anlässen dargeboten. Mit Fackelschein, Musik und feierlicher Atmosphäre verspricht die Veranstaltung ein eindrucksvolles Erlebnis für Teilnehmende und Gäste.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, diesem besonderen Jubiläum beizuwohnen und die Freiwillige Feuerwehr Kreuztal bei ihrer Feier zu unterstützen.