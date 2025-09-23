Herbstkonzert des Siegener Blasorchesters: „Über alle Berge“ am 02.11.2025

(wS/wg) Siegen 23.09.2025 | Das Siegener Blasorchester von 1926 e.V. lädt am Sonntag, 2. November 2025, um 16:00 Uhr zu seinem traditionellen Herbstkonzert in den Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle ein. Unter dem Motto „Über alle Berge“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Unter der Leitung von Daniel Ridder präsentiert das Orchester unter anderem „Red Rock Mountain“ von Rossano Galante, eine Komposition, die ein eindrucksvolles Klangbild der Landschaft westlich von Las Vegas zeichnet. Mit „Musical Moments“ hat Guido Rennert bekannte Melodien aus Klassikern wie Phantom der Oper, Mamma Mia, Starlight Express und Elisabeth für Blasorchester arrangiert.

Als besondere Gesangssolistin des Abends wird Florentine Schumacher auftreten. Zudem bereichert das Jugendorchester der Fritz-Busch-Musikschule Siegen unter der Leitung von Emi Bosch das Konzertprogramm.

Tickets sind zum Preis von 14 € (Normalpreis) sowie 7 € (für Schüler*innen und Studierende) erhältlich. Der Vorverkauf läuft über die Siegerlandhalle, die Gaststätte „Zum alten Kaan“ (Kaan-Marienborn), direkt bei den Musikerinnen und Musikern des Siegener Blasorchesters oder per E-Mail an info@siegenerblasorchester.de