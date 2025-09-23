News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Herbstkonzert des Siegener Blasorchesters: „Über alle Berge“ am 02.11.2025

23. September 20253
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/wg) Siegen 23.09.2025 | Das Siegener Blasorchester von 1926 e.V. lädt am Sonntag, 2. November 2025, um 16:00 Uhr zu seinem traditionellen Herbstkonzert in den Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle ein. Unter dem Motto „Über alle Berge“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Unter der Leitung von Daniel Ridder präsentiert das Orchester unter anderem „Red Rock Mountain“ von Rossano Galante, eine Komposition, die ein eindrucksvolles Klangbild der Landschaft westlich von Las Vegas zeichnet. Mit „Musical Moments“ hat Guido Rennert bekannte Melodien aus Klassikern wie Phantom der Oper, Mamma Mia, Starlight Express und Elisabeth für Blasorchester arrangiert.

Als besondere Gesangssolistin des Abends wird Florentine Schumacher auftreten. Zudem bereichert das Jugendorchester der Fritz-Busch-Musikschule Siegen unter der Leitung von Emi Bosch das Konzertprogramm.

Tickets sind zum Preis von 14 € (Normalpreis) sowie 7 € (für Schüler*innen und Studierende) erhältlich. Der Vorverkauf läuft über die Siegerlandhalle, die Gaststätte „Zum alten Kaan“ (Kaan-Marienborn), direkt bei den Musikerinnen und Musikern des Siegener Blasorchesters oder per E-Mail an info@siegenerblasorchester.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Alsdorf als Bühne für weltweite Logistik-Expertise - AKL-tec GmbH veranstaltet die Pallet Dimensioning Days 2025

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten