Alsdorf als Bühne für weltweite Logistik-Expertise – AKL-tec GmbH veranstaltet die Pallet Dimensioning Days 2025

(wS/akl) Kreuztal 23.09.2025 | Drei Tage lang stand die Region Westerwald-Sieg im Zeichen internationaler Logistik-Innovation. Vom 9. bis 11. September veranstaltete die AKL-tec GmbH die Pallet Dimensioning Days 2025 – und begrüßte Gäste von allen fünf Kontinenten in Alsdorf und Kreuztal.

Schon der Auftakt im firmeneigenen Test-Center machte deutlich: „Made in Alsdorf“ ist weltweit gefragt. Partner aus Europa, Amerika, Asien, Afrika und Australien nutzten die Gelegenheit, gemeinsam mit AKL-tec neueste Technologien zu diskutieren, Produkte live zu erleben und Erfahrungen auszutauschen.



Die Fachkonferenz im Campus Buschhütten setzte Schwerpunkte: Von KI-gestützter Bildverarbeitung über smarte Gabelstaplerlösungen bis hin zu automatisierter Dokumentenerkennung wurden praxisnahe Anwendungen präsentiert, die die Effizienz von Logistikprozessen spürbar steigern.

„Was uns auszeichnet, ist nicht nur die Technik, sondern vor allem das Partnering“, sagt Geschäftsführer Rüdiger Elben. „Wir entwickeln Lösungen nicht im Elfenbeinturm, sondern gemeinsam mit Kunden und Anwendern.“

Auch das regionale Erlebnis kam nicht zu kurz: Neben einer Stadtführung durch Siegen und der bewussten Wahl des Inklusionshotels Fünf10 gehörte ein festliches Dinner in der Remise an der Wasserburg in Netphen-Hainchen zum Programm. Dort klang der zweite Tag in besonderer Atmosphäre aus – mit regionaler Küche, guten Gesprächen und internationalem Flair.

So zeigte sich einmal mehr: Internationale Innovation und regionale Verantwortung gehören zusammen.

Logistikinnovationen für die Zukunft – Ein Einblick in die AKL-tec GmbH

Als familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Alsdorf, Rheinland-Pfalz, steht die AKL-tec GmbH für Innovation und höchste Qualität im Bereich der Logistiklösungen. Seit den 1990er Jahren entwickelt das Unternehmen Systeme zur Frachtvermessung mit dem Fokus auf automatisierter Dimensionierung und der Handhabung von Versanddokumenten.

Mit Produkten wie dem weltweit größten eichfähigen Volumenmesssystem „APACHE big bear LFT“, dem Gamechanger für die Verladebranche „s9“ oder mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz bei „Predictive Vision für Logistics“, setzt die Firma technologische Maßstäbe in der Branche.

AKL-tec steht für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in eigene Produktentwicklungen und arbeitet eng mit starken Partnern zusammen, um den Herausforderungen der Logistik von morgen gerecht zu werden. Neben Hightech-Lösungen engagiert sich AKL-tec auch für umweltfreundliche Technologien wie Photovoltaik und Elektromobilität, um eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

Fotos: AKL-tec