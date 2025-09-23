Wie schütze ich mein Gebäude vor Starkregen und Hochwasser? Infomobil gibt Tipps auf dem Kreuztaler Wochenmarkt

(wS/kr) Kreuztal 23.09.2025 | Starkregen und Hochwasser können schnell verheerende Folgen haben und die Wahrscheinlichkeit für solche Extremwettereignisse steigt von Jahr zu Jahr. Sich frühzeitig über Möglichkeiten zur Eigenvorsorge zu informieren, kann daher sehr sinnvoll sein. Um Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger dabei zu begleiten und zu informieren, wird das Infomobil des Hochwasser Kompetenz Centrums (HKC) am Donnerstag, den 02. Oktober, Halt auf dem Kreuztaler Wochenmarkt auf dem Roten Platz in der Kreuztaler Stadtmitte machen.

Von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr können sich Interessierte dort über Schutzsysteme für das eigene Zuhause und weitere Möglichkeiten der Eigensicherung informieren. Dazu gibt es konkrete Tipps zum Einbau.