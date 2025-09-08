Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Unfall auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 08.09.2025 | Am heutigen Montag kam es gegen 14.30 Uhr auf der B62 in Fahrtrichtung Netphen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Mutter war mit ihrem Pkw, einem Cupra, auf der Siegstraße unterwegs, als sie sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei kurz hinter dem Stillingsplatz während der Fahrt nach ihrem zweijährigen Kind auf dem Rücksitz umsah.

Infolge der kurzen Ablenkung fuhr die Frau offenbar ungebremst auf einen vorausfahrenden Mercedes Sprinter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter auf einen VW Touran und anschließend auf einen VW Passat geschoben.

Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Netphen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich Dreis-Tiefenbach.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de