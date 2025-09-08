Wahlabend in Netphen: Stadt streamt Kommunalwahl live auf YouTube

(wS/ne) Netphen 08.09.2025 | Am Sonntag, 14. September 2025, sind die Bürgerinnen und Bürger in Netphen zur Kommunalwahl aufgerufen – und können den spannenden Abend erneut live verfolgen: Die Stadt Netphen überträgt ab 18.00 Uhr einen Livestream auf ihrem YouTube-Kanal. Gezeigt werden erste Trends, Einordnungen und Stimmen aus der Stadt – transparent, unterhaltsam und direkt aus Netphen.

Mit dem Format knüpft die Stadt an den großen Zuspruch von 2020 an und erweitert das Angebot in diesem Jahr deutlich. Neben der laufenden Ergebnislage sind Interviews und Reportagen geplant, die den Blick hinter die Kulissen des Wahlabends ermöglichen. So sollen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur informiert, sondern auch mitgenommen werden – von der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr bis zu den entscheidenden Momenten, wenn sich Mehrheiten abzeichnen.

Der digitale Begleiter durch den Wahlabend richtet sich an alle, die Wahlstimmung erleben möchten, ohne vor Ort zu sein: vom Sofa, unterwegs per Smartphone oder gemeinsam im Freundeskreis. Die Stadt setzt dabei auf barrierearme Informationen und eine kompakte Aufbereitung der Zahlen, damit auch Gelegenheitszuschauer schnell Orientierung finden.

Wer nichts verpassen will, kann bereits jetzt den YouTube-Kanal der Stadt Netphen abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Pünktlich zum Start um 18 Uhr erinnert YouTube an den Livestream – und hält im Anschluss die Aufzeichnung bereit.

Kurz & knapp

Was? Livestream zum Wahlabend der Kommunalwahl in Netphen

Livestream zum Wahlabend der Kommunalwahl in Netphen Wann? Sonntag, 14. September 2025 , ab 18.00 Uhr

, ab Wo? YouTube-Kanal der Stadt Netphen

Inhalte: Ergebnisse, Analysen, Interviews und Reportagen

Ergebnisse, Analysen, und Tipp: Abo & Glocke aktivieren, um den Start nicht zu verpassen

Mit dem erweiterten Livestream will die Stadt Netphen die Kommunalwahl 2025 nahbar und nachvollziehbar machen – und den demokratischen Prozess dorthin bringen, wo viele Menschen ihn heute verfolgen: ins Netz.