(wS/ne) Netphen 08.09.2025 | die Stadt Netphen lädt herzlich zum Aktionstag der Europäischen Mobilitätswoche ein:

Donnerstag, 18. September 2025 | 14–18 Uhr | Hufeisenplatz, Netphen

Unter dem Motto „Mobilität für alle“ erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachaktionen, spannenden Infos und besonderen Highlights für Groß und Klein:

Kinderbuchlesung mit Daphne Speicher

15:00 Uhr | Nostalgischer Oldtimerbus der Wern Group auf dem Hufeisenplatz

„Meine große Freundin Emma“ – eine fantasievolle Geschichte ab 6 Jahren

Autorenlesung mit Ralf Strackbein

16:30 Uhr | Nostalgischer Oldtimerbus der Wern Group auf dem Hufeisenplatz

„Tristan Irle – Die Todes-Rallye“ – ein Krimi voller Tempo und Spannung

Eintritt frei!

Anmeldung zu den Lesungen bis 15. September 2025 beim Kultur- und Tourismusbüro Netphen:

02738 603-111 | touristikbuero@netphen.de

Außerdem:

Aktionen zum Mitmachen rund um nachhaltige Mobilität

gratis Pendlerfrühstück in Kooperation mit Café Klarfeld, Quitadamo, Schuhhaus Junk und Textilhaus Sondermann (am frühen Morgen in Dreis-Tiefenbach)

Park & Win im Rewe-Parkhaus in Kooperation mit axfutter, Heimeligmacher, Genußvoll, N-FLOW, Keiler Optik und Optik Merdas

Buchausstellung der Buchhandlung Weinaug im Oldtimerbus

Die Stadt Netphen freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher