(wS/ne) Netphen 08.09.2025 | die Stadt Netphen lädt herzlich zum Aktionstag der Europäischen Mobilitätswoche ein:
Donnerstag, 18. September 2025 | 14–18 Uhr | Hufeisenplatz, Netphen
Unter dem Motto „Mobilität für alle“ erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachaktionen, spannenden Infos und besonderen Highlights für Groß und Klein:
Kinderbuchlesung mit Daphne Speicher
15:00 Uhr | Nostalgischer Oldtimerbus der Wern Group auf dem Hufeisenplatz
„Meine große Freundin Emma“ – eine fantasievolle Geschichte ab 6 Jahren
Autorenlesung mit Ralf Strackbein
16:30 Uhr | Nostalgischer Oldtimerbus der Wern Group auf dem Hufeisenplatz
„Tristan Irle – Die Todes-Rallye“ – ein Krimi voller Tempo und Spannung
Eintritt frei!
Anmeldung zu den Lesungen bis 15. September 2025 beim Kultur- und Tourismusbüro Netphen:
02738 603-111 | touristikbuero@netphen.de
Außerdem:
Aktionen zum Mitmachen rund um nachhaltige Mobilität
gratis Pendlerfrühstück in Kooperation mit Café Klarfeld, Quitadamo, Schuhhaus Junk und Textilhaus Sondermann (am frühen Morgen in Dreis-Tiefenbach)
Park & Win im Rewe-Parkhaus in Kooperation mit axfutter, Heimeligmacher, Genußvoll, N-FLOW, Keiler Optik und Optik Merdas
Buchausstellung der Buchhandlung Weinaug im Oldtimerbus
Die Stadt Netphen freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher