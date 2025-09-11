News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Filmreihe: Die starken Frauen Afrikas

11. September 20258
(wS/vhs) Siegen 11.09.2025 | An drei Abenden vor der Siegener Afrika-Tagung erwarten Sie inspirierende Filme über das Leben afrikanischer Frauen, begleitet von kurzen Vorträgen.
Diese Veranstaltungen bieten wertvolle Impulse und eine ideale Einführung in die Tagung am 11.10.2025. Melden Sie sich an und lernen Sie starke Frauen Afrikas aus neuen Perspektiven kennen.

freitags (05.09. – 19.09.2025); 18-20 Uhr
VHS Siegen
Markt 25, 57072 Siegen
Eintritt frei. Anmeldung erwünscht. Jedoch sind spontane Besuchende ohne Voranmeldung immer herzlich willkommen.

