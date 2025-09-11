Filmreihe: Die starken Frauen Afrikas

(wS/vhs) Siegen 11.09.2025 | An drei Abenden vor der Siegener Afrika-Tagung erwarten Sie inspirierende Filme über das Leben afrikanischer Frauen, begleitet von kurzen Vorträgen.

Diese Veranstaltungen bieten wertvolle Impulse und eine ideale Einführung in die Tagung am 11.10.2025. Melden Sie sich an und lernen Sie starke Frauen Afrikas aus neuen Perspektiven kennen.



freitags (05.09. – 19.09.2025); 18-20 Uhr

VHS Siegen

Markt 25, 57072 Siegen

Eintritt frei. Anmeldung erwünscht. Jedoch sind spontane Besuchende ohne Voranmeldung immer herzlich willkommen.