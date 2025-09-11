Ausstellung „Berühmte Freundinnen in der Literatur“ mit Vernissage am Do. 25.09.2025

(wS/vhs) Siegen 11.09.2025 | Die Zeiten sind lausig und wir sollten näher beieinander sein. Die täglichen Nachrichten sind so, als ob man jeden Tag eins auf den Kopf bekommt“, schrieb Hannah Arendt von New York nach Paris an ihre Freundin Mary McCarthy. Ihre Freundschaft war ein hoher und unverzichtbarer Wert im Leben und bedeutete Vertrauen, Sicherheit und Solidarität.

Die Ausstellung erzählt von den Freundschaften berühmter Schriftstellerinnen aus verschiedenen geschichtlichen Zeiten. Keine der Zeiten war einfach zu leben – im Gegenteil. Die Frauen brauchten ihren ganzen Mut – und ihre Freundinnen!

Virginia Woolf und Vita Sackville-West, Gertrude Stein und Alice B. Toklas, Bettine Brentano und Karoline von Günderode, Colette und Natalie Clifford Barney, Djuna Barnes und Thelma Wood, Erika Mann und Therese Giehse, Hannah Arendt und Mary McCarthy – jede der Frauen stellte sich der Herausforderung ihrer Zeit.

Die Ausstellung von Dr. Marlies Obier im KrönchenCenter Siegen wird begleitet von ihren Vorträgen in der Café-Literatur-Zeit, die die Begegnungen mit den berühmten Schriftstellerinnen vertiefen.

Die VHS Siegen lädt sehr herzlich zur Eröffnung der Ausstellung durch den Bürgermeister der Stadt Siegen und zu einem Vortrag von Dr. Marlies Obier am 25. September 2025 um 18 Uhr ins KrönchenCenter Siegen ein.

Ausstellung: 26.09. – 22.11.2025

Ort: KrönchenCenter Siegen, Markt 25, 57072 Siegen

Die Ausstellung wird mit einer Rede des Bürgermeisters eröffnet. Zudem gibt es einen kurzen Vortrag von Frau Obier. Foto: VHS