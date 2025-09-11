Radschnitzeljagd in Netphen: Mit Spaß und Bewegung Gastronomie-Gutscheine gewinnen

(wS/ne) Netphen 11.09.2025 | Unter dem Motto ,,Entdecken, erleben, erradeln“ lädt die Stadt Netphen vom 15.-26. September 2025 zu einer spannenden Radschnitzeljagd ein. Anlass ist die Europäische Mobilitätswoche, die europaweit kreative Aktionen für nachhaltige Mobilität in den Mittelpunkt stellt.Alle Bürgerinnen und Bürger – egal ob groß oder klein, sportlich oder gemütlich – sind herzlich eingeladen, sich auf der ca. 36 km langen Tour entlang des Netpher Radrings mit dem Fahrrad auf die Suche nach den Hinweisschildern an spannenden Stationen zu machen. Die Tour kann flexibel während des gesamten Zeitraums absolviert werden – allein, mit Freunden oder als Familienausflug.Ein besonderes Highlight: An jeder der zehn Stationen versteckt sich ein Buchstabe. Wer alle sammelt, kann daraus am Ende ein Wortpuzzle lösen. Mit dem Einsenden des richtigen Lösungswortes können die Teilnehmenden Gutscheine von Netpher Gastronomen gewinnen, die sich an der Route befinden.



So funktioniert es:



1. Die Radschnitzeljagd startet am Bewegungspark in Netphen.



2. Die Route wird durch Hinweisschilder markiert, die jeweils zur nächsten Station führen.



3. Auf jedem Hinweisschild ist ein Buchstabe zu finden. Diesen am besten aufschreiben oder

abfotografieren. Ziel ist es, alle Buchstaben zu sammeln.



4. Aus den gesammelten Buchstaben ergibt sich am Ende ein Lösungswort, das bis zum 02.

Oktober 2025 per E-Mail an c.buro@netphen.de oder s.gruebener@netphen.de gesendet

werden kann. Unter allen Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort werden nach Ablauf

der Frist Gutscheine von Netphener Gastronomen verlost, die an der Route liegen.



5. Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme an der Radschnitzeljagd ist nicht erforderlich.