Französische Genussmomente in Siegen: Gourmetmarkt vom 24. bis 27. September

(wS/si) Siegen 10.09.2025 | Die Siegbrücke (vor der DM-Drogerie, Bahnhofsstraße 5) verwandelt sich vom 24. bis 27. September 2025 in eine französische Genussmeile. An diesen vier Tagen lädt der französische Gourmetmarkt alle Besucher ein, vielfältige französische Spezialitäten zu entdecken.

Täglich von 10 bis 19 Uhr präsentieren Händler aus verschiedenen Regionen Frankreichs – darunter die Provence, die Bretagne und die Pyrenäen – ihre traditionellen und handgefertigten Produkte. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf frisch gebackenen Flammkuchen, preisgekrönte Käse- und Wurstspezialitäten, ofenfrisches Brot sowie eine erlesene Auswahl an Weinen, Crémant und Champagner freuen.

Der Französische Markt ist ein Verbund französischer Händler, die ihre Waren direkt aus Frankreich nach Deutschland bringen. Die Veranstaltung in Siegen findet in Kooperation mit dem Stadtmarketing Siegen statt.

Essen wie in Frankreich – vom 24.09. bis 27.09.2025 in Siegen – Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de