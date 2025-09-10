News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Stadtteile

Unbekannte klauen Starkstromkabel von Baustelle

10. September 20258
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 10.09.2025 | Von Montag auf Dienstag (09.09.2025) haben unbekannte Täter ein Kabel von einer Baustelle im Bereich Alte Poststraße/Grabenstraße in Siegen entwendet.

Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um ein ca. 35 Meter langes Starkstromkabel. Wie die Täter in den mit verschlossenen Bauzäunen gesicherten Bereich gelangt sind, ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Beuteschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Vorverkauf für beliebte Konzertreihe gestartet: Tickets für Winterkonzerte im Siegerlandmuseum erhältlich

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten