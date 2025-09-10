Vorverkauf für beliebte Konzertreihe gestartet: Tickets für Winterkonzerte im Siegerlandmuseum erhältlich

(wS/sm) Siegen 10.09.2025 | Auch im kommenden Winter wird der Oraniersaal im Oberen Schloss wieder zum Konzertsaal:

Ab Januar 2026 laden die beliebten Winterkonzerte im Siegerlandmuseum zu Kammermusik auf höchstem Niveau ein. Die Winterkonzerte sind eine Kooperation zwischen dem Siegerlandmuseum und der Philharmonie Südwestfalen.



Die vier Konzerttermine 2026 im Überblick:

WINTERKONZERT I

Januar 2026, 17.30 Uhr

Klang der Leidenschaft

Yoshie Saito, Violine

Germán Prentki, Violoncello

Lea Baerthold, Klarinette

Franziska Straub, Klavier

Werke von Carl Frühling und Luis Di Matteo.

WINTERKONZERT II

Februar 2026, 17.30 Uhr

Streichtrio und Fagott

Susumu Takahashi, Fagott

Yoshie Saito, Violine

Elena Santana, Viola

Pauline Gude, Violoncello

Werke von Franz Schubert, Ernst von Dohnáyi, Francois Devienne und Ludwig van Beethoven.

WINTERKONZERT III

März 2026, 17.30 Uhr

Dialoge für Flöte und Streicher

Victoria Calvo-Ordóñez, Flöte

Yoshie Saito, Violine

Daniel Ibáñez García, Viola

Werner Stephan, Violoncello

Werke von Michael Haydn, Ferdinand Ries, Max Reger und Wolfgang A. Mozart.

WINTERKONZERT IV

April 2026, 17.30 Uhr

Une Soirée francaise

Timothy Braun, Violine

Erik Ásgeirsson, Violoncello

Dr. Christoph Sobanski, Klavier

Werke von Maurice Ravel und Claude Debussy.

Einlass ist jeweils ab 17 Uhr bei freier Platzwahl.

Tickets sind an der Museumskasse zu den Öffnungszeiten des Siegerlandmuseums (Di-So, 10-17 Uhr) erhältlich.

Einzelticket: 25 Euro | Ticketpaket für zwei Konzerte: 45 Euro | Ticketpaket für vier Konzerte:

85 Euro, jeweils Getränk inklusive.



Stornierung, Rückgabe und Umtausch der Konzerttickets sind ausgeschlossen.

Fotos: René Traut

Siegerlandmuseum

Oberes Schloss 2

57072 Siegen

Tel.: 0271 404 1900

Öffnungszeiten: Di-So, 10-17 Uhr

siegerlandmuseum@siegen.de

www.siegerlandmuseum.de

Instagram: siegerlandmuseum

