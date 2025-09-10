Vorverkauf für beliebte Konzertreihe gestartet: Tickets für Winterkonzerte im Siegerlandmuseum erhältlich

(wS/sm) Siegen 10.09.2025 | Auch im kommenden Winter wird der Oraniersaal im Oberen Schloss wieder zum Konzertsaal:
Ab Januar 2026 laden die beliebten Winterkonzerte im Siegerlandmuseum zu Kammermusik auf höchstem Niveau ein. Die Winterkonzerte sind eine Kooperation zwischen dem Siegerlandmuseum und der Philharmonie Südwestfalen.
Die vier Konzerttermine 2026 im Überblick:
WINTERKONZERT I
- Januar 2026, 17.30 Uhr
Klang der Leidenschaft
Yoshie Saito, Violine
Germán Prentki, Violoncello
Lea Baerthold, Klarinette
Franziska Straub, Klavier
Werke von Carl Frühling und Luis Di Matteo.
WINTERKONZERT II
- Februar 2026, 17.30 Uhr
Streichtrio und Fagott
Susumu Takahashi, Fagott
Yoshie Saito, Violine
Elena Santana, Viola
Pauline Gude, Violoncello
Werke von Franz Schubert, Ernst von Dohnáyi, Francois Devienne und Ludwig van Beethoven.
WINTERKONZERT III
- März 2026, 17.30 Uhr
Dialoge für Flöte und Streicher
Victoria Calvo-Ordóñez, Flöte
Yoshie Saito, Violine
Daniel Ibáñez García, Viola
Werner Stephan, Violoncello
Werke von Michael Haydn, Ferdinand Ries, Max Reger und Wolfgang A. Mozart.
WINTERKONZERT IV
- April 2026, 17.30 Uhr
Une Soirée francaise
Timothy Braun, Violine
Erik Ásgeirsson, Violoncello
Dr. Christoph Sobanski, Klavier
Werke von Maurice Ravel und Claude Debussy.
Einlass ist jeweils ab 17 Uhr bei freier Platzwahl.
Tickets sind an der Museumskasse zu den Öffnungszeiten des Siegerlandmuseums (Di-So, 10-17 Uhr) erhältlich.
Einzelticket: 25 Euro | Ticketpaket für zwei Konzerte: 45 Euro | Ticketpaket für vier Konzerte:
85 Euro, jeweils Getränk inklusive.
Stornierung, Rückgabe und Umtausch der Konzerttickets sind ausgeschlossen.
Fotos: René Traut
Siegerlandmuseum
Oberes Schloss 2
57072 Siegen
Tel.: 0271 404 1900
Öffnungszeiten: Di-So, 10-17 Uhr
siegerlandmuseum@siegen.de
www.siegerlandmuseum.de
