Vorverkauf für beliebte Konzertreihe gestartet: Tickets für Winterkonzerte im Siegerlandmuseum erhältlich

10. September 20251
(wS/sm) Siegen 10.09.2025 | Auch im kommenden Winter wird der Oraniersaal im Oberen Schloss wieder zum Konzertsaal:
Ab Januar 2026 laden die beliebten Winterkonzerte im Siegerlandmuseum zu Kammermusik auf höchstem Niveau ein. Die Winterkonzerte sind eine Kooperation zwischen dem Siegerlandmuseum und der Philharmonie Südwestfalen.

Die vier Konzerttermine 2026 im Überblick:
WINTERKONZERT I

  1. Januar 2026, 17.30 Uhr
    Klang der Leidenschaft
    Yoshie Saito, Violine
    Germán Prentki, Violoncello
    Lea Baerthold, Klarinette
    Franziska Straub, Klavier
    Werke von Carl Frühling und Luis Di Matteo.

WINTERKONZERT II

  1. Februar 2026, 17.30 Uhr
    Streichtrio und Fagott
    Susumu Takahashi, Fagott
    Yoshie Saito, Violine
    Elena Santana, Viola
    Pauline Gude, Violoncello
    Werke von Franz Schubert, Ernst von Dohnáyi, Francois Devienne und Ludwig van Beethoven.

WINTERKONZERT III

  1. März 2026, 17.30 Uhr
    Dialoge für Flöte und Streicher
    Victoria Calvo-Ordóñez, Flöte
    Yoshie Saito, Violine
    Daniel Ibáñez García, Viola
    Werner Stephan, Violoncello
    Werke von Michael Haydn, Ferdinand Ries, Max Reger und Wolfgang A. Mozart.

WINTERKONZERT IV

  1. April 2026, 17.30 Uhr
    Une Soirée francaise
    Timothy Braun, Violine
    Erik Ásgeirsson, Violoncello
    Dr. Christoph Sobanski, Klavier
    Werke von Maurice Ravel und Claude Debussy.

Einlass ist jeweils ab 17 Uhr bei freier Platzwahl.
Tickets sind an der Museumskasse zu den Öffnungszeiten des Siegerlandmuseums (Di-So, 10-17 Uhr) erhältlich.
Einzelticket: 25 Euro | Ticketpaket für zwei Konzerte: 45 Euro | Ticketpaket für vier Konzerte:
85 Euro, jeweils Getränk inklusive.

Stornierung, Rückgabe und Umtausch der Konzerttickets sind ausgeschlossen.

Fotos: René Traut

Siegerlandmuseum
Oberes Schloss 2
57072 Siegen
Tel.: 0271 404 1900
Öffnungszeiten: Di-So, 10-17 Uhr
siegerlandmuseum@siegen.de
www.siegerlandmuseum.de
Instagram: siegerlandmuseum

