Vollsperrung der Olper Straße in Krombach Richtung Krombacher Höhe: LKW verliert Getränkekisten

(wS/red) Kreuztal-Krombach 10.09.2025 | In der Nacht zum Mittwoch hat ein Lastwagen auf der Olper Straße in Krombach – kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Krombacher Höhe – in einer Kurve große Mengen leerer Getränkekisten verloren. Dabei zerbrachen zahlreiche Flaschen, deren Scherben sich über die gesamte Fahrbahn sowie hinter die Leitplanken verteilten.

Die Olper Straße ist seit den frühen Morgenstunden vollständig gesperrt. Um 6.30 Uhr war die Sperrung noch in Kraft. Autofahrer müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Die Polizei hat die Straße am Mini-Kreisel in Kreuztal-Krombach in Richtung Altenkleusheim abgesperrt, ebenso von der Gegenseite kommend in Richtung Kreuztal-Krombach.

Die Aufräumarbeiten sollen in Kürze beginnen. Neben der Bergung der verstreuten Kisten ist auch eine gründliche Reinigung der Fahrbahn erforderlich, bevor die Straße wieder freigegeben werden kann. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.

