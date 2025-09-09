Kommunalwahl: Ergebnispräsentation im Ratssaal in Siegen

(wS/si) Siegen 09.09.2025 | Die Universitätsstadt Siegen bietet Interessierten am Abend der Kommunalwahl die Möglichkeit, sich direkt „vor Ort“ über die Wahlergebnisse zu informieren. Die Präsentation findet am Sonntag, 14. September 2025, ab 18.00 Uhr im Historischen Ratssaal des Rathauses Siegen, Markt 2, statt.

„Nachdem wir 2020 aufgrund der Corona-Pandemie keinen klassischen Wahlabend im Ratssaal anbieten konnten, sondern in die Siegerlandhalle aufgrund des größeren Platzangebotes ausweichen mussten, freuen wir uns, in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern wieder den gewohnten Service anzubieten“, erklärt Wahlleiter Wolfgang Cavelius.

So gibt es neben kostenlosen kleinen Snacks, mit denen sich die Wartezeit auf die Ergebnisse des „eigenen“ Wahlbezirks überbrücken lässt, auch Getränke, die zum Selbstkostenpreis abgegeben werden. Vor allem bietet sich im Ratssaal jedoch die Chance, sich sozusagen „live“ die Schnellmeldungen aus den Wahllokalen, als auch den jeweils aktuellen Stand der Bürgermeister-, Rats-, Landrats- und Kreistagswahl anzeigen zu lassen – ob auf der großen Leinwand oder – per QR-Code – auf dem eigenen Smartphone.

Und wer den Gang ins Rathaus nicht auf sich nehmen möchte oder kann, nutzt die Möglichkeit, sich bequem per Internet, über die Homepage der Stadt Siegen (www.siegen.de), über die Wahlergebnisse zu informieren.

Rathaus Siegen