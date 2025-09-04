Freibadsaison 2025: Neuer Besucherrekord im Freibad Geisweid

(wS/si) Siegen 04.09.2025 | Die Siegener Freibad-Saison nähert sich dem Ende: Das Freibad Kaan-Marienborn schließt mit Ablauf des kommenden Sonntags, 7. September 2025. Im Freibad Geisweid verlängert die städtische Sport- und Bäderabteilung die Schwimmsaison – sofern das Wetter es zulässt – aufgrund des verzögerten Starts um eine Woche. Ab Montag gelten jedoch verkürzte Öffnungszeiten täglich von 12.00 bis 18.00 Uhr. Letzter Badetag ist dann am Sonntag, 14. September 2025.

Die Freibad-Saison im Rückblick: Insgesamt strömten bis kurz vor Ende der Saison 102.955 Besucherinnen und Besucher in die beiden Freibäder, um sich Abkühlung zu verschaffen. Besonders das Freibad in Geisweid erlebte mit über 56.000 Badegästen eine Rekordsaison im Vergleich zu den Vorjahren. Nach Kaan-Marienborn fanden dieses Jahr über 46.000 Gäste ihren Weg – ähnlich viele wie in den vorherigen Jahren.

Im Geisweider Freibad fand in diesem Jahr zudem turnusmäßig das große Freibadfest statt. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing wurde ein umfangreiches Programm aus Wasserspielen und Kursen für Erwachsene und Kinder angeboten. In beiden Bädern gab es wieder Aquakurse, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Mit Ende der Freibad-Saison kehren auch die Hallenbäder zurück aus der Sommerpause: Ab Montag, 8. September 2025, ist das Hallenbad Löhrtor wieder für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Auch im Hallenbad Weidenau gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Weitere Infos zu den Hallenbädern sind auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/schwimmbaeder zu finden.