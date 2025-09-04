Nachruf – Benno Bleser, Mitgründer des 1. FC Dautenbach

(wS/red) Siegen 04.09.2025 | Am 3. September 2025 verstarb im Alter von 87 Jahren Benno Bleser, einer der Mitgründer des 1. FC Dautenbach.

Der Verein wurde am 7. Juli 1958 ins Leben gerufen – damals von einer kleinen Gruppe fußballbegeisterter Männer, die ihre Leidenschaft in feste Bahnen lenken wollten. Unter ihnen: Benno Bleser. Mit ihrer Entschlossenheit und Tatkraft verwandelten die jungen Fußballer eine einfache Bolzgemeinschaft in einen eingetragenen Verein, der bis heute fester Bestandteil des sportlichen Lebens in Dautenbach ist.

Bleser prägte die frühen Jahre des Vereins maßgeblich mit. So geht unter anderem die Entscheidung für die Vereinsfarben Gelb und Schwarz – in Absprache mit den weiteren Gründern – auf ihn zurück. Diese Farben sind bis heute untrennbar mit der Geschichte und Identität des 1. FC Dautenbach verbunden.

Als einer der letzten noch lebenden Gründungsväter genoss Benno Bleser bis zuletzt besonderen Respekt und Anerkennung. Zum 50-jährigen Bestehen des Vereins wurde er, gemeinsam mit den anderen Mitgründern, für seine Verdienste feierlich geehrt.

Der 1. FC Dautenbach, seine Mitglieder sowie viele Wegbegleiter trauern um einen Menschen, der mit seinem Einsatz und seiner Leidenschaft nicht nur den Verein, sondern auch das sportliche Leben im Ort entscheidend mitgestaltet hat.

Benno Bleser wird in Erinnerung bleiben – als Mitgründer, als Gestalter und als Vorbild.

Benno Bleser – einer der Gründungsväter des 1. FC Dautenbach