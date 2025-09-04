Möglicher Diebstahl: Polizei kontrolliert 42-Jährigen und stellt Fahrrad sicher

(wS/ots) Siegen 04.09.2025 | Die Polizei hat am Donnerstagmorgen (04.09.2025)

in Eiserfeld einen 42-Jährigen kontrolliert.

Der Mann war mit einem hochwertigen, grünen Damenfahrrad der Marke Gudereit

unterwegs. Im Bereich einer Tankstelle an der Eiserfelder Straße konnte der

42-Jährige gegen 04:30 Uhr angetroffen werden. Auf Nachfrage der Polizisten

konnte der Mann keine Angaben über den Erwerb oder die Besitzverhältnisse des

Fahrrads machen. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen stellten die Beamten es

sicher.

Die Ermittlungen werden durch die Siegener Kriminalpolizei übernommen.