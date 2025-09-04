News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Möglicher Diebstahl: Polizei kontrolliert 42-Jährigen und stellt Fahrrad sicher

4. September 20258
(wS/ots) Siegen 04.09.2025 | Die Polizei hat am Donnerstagmorgen (04.09.2025)
in Eiserfeld einen 42-Jährigen kontrolliert.

Der Mann war mit einem hochwertigen, grünen Damenfahrrad der Marke Gudereit
unterwegs. Im Bereich einer Tankstelle an der Eiserfelder Straße konnte der
42-Jährige gegen 04:30 Uhr angetroffen werden. Auf Nachfrage der Polizisten
konnte der Mann keine Angaben über den Erwerb oder die Besitzverhältnisse des
Fahrrads machen. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen stellten die Beamten es
sicher.

Die Ermittlungen werden durch die Siegener Kriminalpolizei übernommen.

