Zwei Vorfälle mit E-Scootern – Fahrer unter Alkohol und Betäubungsmitteln unterwegs

(wS/ots) Siegen 04.09.2025 | Am Mittwoch (03.09.2025) hat die Polizei gleich zwei

E-Scooter-Fahrer in Siegen angehalten, die unter Alkohol bzw. Betäubungsmitteln

standen.

Gegen 16:15 Uhr fiel den Beamten am Marburger Tor in Siegen ein 23-Jähriger auf.

Der Mann fuhr mit einem E-Scooter – jedoch ohne Versicherungskennzeichen. Die

Polizisten hielten ihn an. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er wurde auf die Polizeiwache

gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Kurze Zeit später entdeckten Polizisten gegen 19:40 Uhr im Bereich der

Tiergartenstraße einen 36-Jährigen. Dieser war ebenfalls mit einem E-Scooter

unterwegs. Als er den Beamten berichtete, kurz zuvor Alkohol getrunken zu haben,

führten diese umgehend einen Alkoholtest durch. Dieser verlief deutlich positiv.

Auch der Konsum von Betäubungsmitteln konnte nicht ausgeschlossen werden.

Daraufhin kam der Mann mit auf die Polizeiwache in Weidenau. Auch ihm wurde eine

Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt in beiden Fällen das Verkehrskommissariat.