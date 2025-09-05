News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kinderfeuerwehr in Heinsberg erhält neues Outfit

5. September 20252
(wS/ots) Kirchhundem 05.09.2025 | Vergangenen Montag konnte man in 14 strahlende Gesichter schauen. Die Kinderfeuerwehr Heinsberg traf sich am Feuerwehrgerätehaus um die neuen T-Shirts in Empfang zu nehmen. Der Inhaber der ortsansässigen Rucksackherberge Christoph Henrichs hatte für alle Kinder und Betreuer neue T-Shirts im Gepäck. Alle freuten sich riesig. Auch die Einheitsführung der Einheit Heinsberg Christof Kordes und Heiner Siebel freuten sich für die Kinder und das neue einheitliche Outfit. Sie bedankten sich herzlich bei Christoph Henrichs für diese nicht alltägliche Spende an die Kinderfeuerwehr. Als Dank und kleine Geste durfte Christoph Henrichs auf dem „Unimog“ der Kinderfeuerwehr platz nehmen.

Gruppenbild Kinderfeuerwehr Heinsberg mit Betreuern und Christoph Henrichs Rucksackherberge neue T-Shirts Foto: Thomas Beckmann

Übergabe neue T-Shirts für Kinderfeuerwehr von links nach rechts Christof Kordes Einheitsführer Heinsberg Christoph Henrichs Rucksackherberge Betty Siebel Leiterin Kinderfeuerwehr Heinsberg Heiner Siebel stellv. Einheitsführer Heinsberg Foto: Thomas Beckmann

