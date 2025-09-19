News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

L531: Vollsperrung der Freiengründer Straße in Eiserfeld ab Montag (29.09.)

19. September 20257
(wS/str) Siegen – Eiserfeld 19.09.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert ab Montag (29.09.) die L531 (Freiengründer Straße) bei Waldhaus Schränke in Eiserfeld. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitte unterteilt und kann aufgrund der schmalen Straßenbreite nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Sanierung ist wegen der schlechten Fahrbahnbeschaffenheit notwendig, außerdem erfolgen weitreichende Erdbauarbeiten und die gesamte Entwässerungseinrichtung wird erneuert. Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag (29.09.) und dauert bis voraussichtlich Ende Oktober. Eine Umleitung wird über Neunkirchen, Wilden, Wilnsdorf, Rinsdorf, Eisern und Eiserfeld ausgeschildert.

Der zweite Bauabschnitt auf der Strecke wird im Frühjahr 2026 bei geeigneter Witterung gebaut.

