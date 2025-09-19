Scherff Media – Ihr Technikpartner in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 19.09.2025 | ANZEIGE |

Seit mehr als 40 Jahren ist Radio- und Fernsehtechnikmeister Martin Scherff in der Branche tätig.

Im Jahre 1993 wurde das Unternehmen Scherff Media im Herzen von Kreuztal gegründet. Seitdem blickt das inhabergeführte Unternehmen auf eine erfolgreiche Historie von über 30 Jahren im Bereich Unterhaltungselektronik zurück.

TV & HiFi – Top Technik für Ihr Zuhause

Ob neuer Fernseher, hochwertige HiFi-Anlage oder modernes Smartphone – bei uns finden Sie erstklassige Produkte. Einige Beispiele:

Premium-Marken für TV: Loewe, LG, Metz

HiFi für Musikliebhaber: Technics, Block, B&W (Bowers & Wilkins)

👉 Alles für beste Unterhaltung: moderne TV-Geräte, brillante HiFi-Systeme, professionelle Installation und erstklassiger Service.

Wir bieten ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment von Premium-Marken bis zu preisgünstigen Einstiegsgeräten. Geräte sind sofort vor Ort verfügbar – keine langen Lieferzeiten. Natürlich können wir auch Wunschgeräte kurzfristig bestellen.

➡️ Kommen Sie vorbei: Geräte ansehen, anhören, erleben – mit persönlicher Fachberatung.

Mobilfunk – individuelle Lösungen für Privat & Geschäft

Ob Internet, Festnetz oder All-in-One-Pakete – wir finden die beste Lösung für Sie.

Privatkunden : Beratung, Neuverträge, Vertragsverlängerungen

: Beratung, Neuverträge, Vertragsverlängerungen Geschäftskunden : Business-Tarife, Flottenlösungen, Telekommunikationsstrategien

: Business-Tarife, Flottenlösungen, Telekommunikationsstrategien Geräteberatung: Smartphones, Tablets & Zubehör aus einer Hand

Als Telekom Exklusiv Partner sowie Anbieter von Vodafone, O2 Telefónica und Congstar bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und professionellen Vor-Ort-Service im gesamten Siegerland.

Reparaturen & Service – Meisterwerkstatt in Kreuztal

Haben Sie ein defektes Gerät? Kein Problem!

Wir bringen Ihre Geräte wieder in Bestform:

Smartphones

Tablets

Fernseher

HiFi-Anlagen

Satellitenanlagen (Installation & Reparatur)

Unsere Meisterwerkstatt arbeitet mit hochwertigen Ersatzteilen und bietet Reparaturen zu fairen Festpreisen. Dank enger Zusammenarbeit mit Herstellern können auch spezielle Reparaturen schnell durchgeführt werden.

Sat-Anlagen & Netzwerktechnik

Sat-Anlagen von Kathrein, Inverto, Fuba

Netzwerktechnik von AVM, devolo, TP-Link

Wir beraten, liefern und installieren Ihre Systeme – zuverlässig und professionell.

Kontakt & Öffnungszeiten

📍 Adresse:

Scherff Media

Inhaber: Martin Scherff

Marburger Straße 9

57223 Kreuztal (im Kauf-Center Kreuztal, Fußgängerzone am Roten Platz)

📞 Telefon: 02732-3088

📠 Fax: 02732-1655

🌐 Homepage: www.scherff-media.de

Besuchen Sie uns im Kauf-Center Kreuztal, Marburger Straße 9, und profitieren Sie von persönlichem Service, Premium-Marken und jahrzehntelanger Erfahrung.

Kostenlos parken in der Tiefgarage unterhalb des Kauf-Center-Kreuztal, oder Tiefgarage Roter Platz.