Nachtfrequenz Reloaded – das Comeback!

(wS/hi) Hilchenbach 20.09.2025 | Die Nachtfrequenz ist zurück in Hilchenbach! Am Samstag, 27. September, findet im Jugendzentrum „No Limits“ in Dahlbruch nach drei Jahren Pause erneut eine lange Nacht der Jugendkultur statt. Von 17:00 bis 23:00 Uhr wird Jugendlichen und jungen Erwachsenen

ein abwechslungsreiches Programm geboten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen

Konzerte verschiedener Künstlerinnen und Künstler und Workshops zum Mitmachen.

Mit einer Mischung aus Rock und Pop, Rap und Hip-Hop sind auf der Bühne junge

Musikerinnen und Musiker wie Frau Fratz & ad ace, Moerio und Basskopf zu hören, aber

auch die Band „Broken Eardrums“ der Carl-Kraemer-Realschule und die „Push-Kids“ aus

dem Jugendzentrum werden ihr Können zeigen. Die Tanzgruppen „Unique“ und

„NoDanceLimits“ werden ebenfalls performen und zeigen Choreos aus den Genres Hip-Hop

und Dancehall. Weitere Überraschungsgäste auf der Bühne haben sich für eine Jam-Session

angekündigt.

Es wird auch einige Specials geben: Die Besucherinnen und Besucher dürfen beim Karaoke

selbst zum Mikrofon greifen oder im Rahmen eines Workshops mit dem Siegener Verein

Jugend mal anders e.V. in die Cosplay-Szene einsteigen und bei einem Workshop

mitmachen. Auf der gesamten Veranstaltung sind Cosplayer herzlich willkommen. Neben

den selbst erstellten Videos, die auf dem LED-Außenmonitor am kmd abgespielt werden, gibt

es zudem Tattoos zum selbst aufmalen. Auch das kulinarische Angebot ist speziell auf

diesen Abend abgestimmt. Das Restaurant „nebenan im kmd“ bietet asiatisch angehauchte

Snacks sowie Bubble Tea für die Besucherinnen und Besucher an.

Insgesamt 95 Städte und Gemeinden in NRW beteiligen sich in diesem Jahr an dem

landesweiten Veranstaltungswochenende zur Förderung der lokalen Jugendkulturszenen.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW

e.V. und dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration

des Landes NRW sowie der Stadt Hilchenbach. Der Eintritt ist kostenlos! Mehr Infos zur

Veranstaltung gibt es unter: https://www.instagram.com/nolimits.jugendzentrum/ .