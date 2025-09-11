News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Ladendieb greift 58-Jährigen an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

11. September 20254
(wS/ots) Siegen 11.09.2025 | Am Mittwochabend (10.09.2025) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Känerbergstraße in Weidenau gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach beobachtete ein 58-jähriger Ladendetektiv einen jungen Mann, wie dieser Lebensmittel unter seiner Oberbekleidung verstaute. Als der junge Mann den Laden ohne zu bezahlen verlassen hatte, sprach der 58-Jährige ihn an. Daraufhin schlug er diesen, sodass er flüchten konnte.

Sofort hinzugerufene Polizisten fahndeten nach dem jungen Mann. Allerdings erfolglos. Der Detektiv beschreibt den Dieb wie folgt:

   - männlich
   - Ca. 20-25 Jahre alt
   - Ca. 180 cm groß
   - Trägt einen Kinnbart
   - Trug einen beigen Kapuzenpulli, die Kapuze trug er auf dem Kopf
   - Und eine beige Hose

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu der flüchtigen Person machen kann meldet sich bitte unter der 0271/7099-0 bei der Polizei.

Symbolfoto

