Touran-Fahrer übersieht Bus – 14 Verletzte nach Vollbremsung – Update

(wS/ots) Siegen 11.09.2025 | Am Mittwochnachmittag (10.09.2025) hat ein Bus durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit einem VW Touran verhindert.

Ersten Erkenntnissen nach war ein VW Touran gegen 15:20 Uhr auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Bus den Bussonderfahrstreifen* in gleiche Fahrtrichtung.

Der 63-jährige Touran-Fahrer wollte auf Höhe des Weidenauer Rathauses auf einen Parkplatz fahren. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Bus.

Der 59-jährige Bus-Fahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings verletzten sich 14 Businsassen wegen der Gefahrenbremsung.

Alle 14 Personen klagten über leichte Schmerzen. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Da ein Insasse durch den Bremsvorgang den Halt verlor und gegen die Windschutzscheibe prallte, entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Siegener Verkehrskommissariat.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anmerkung der Redaktion:

*Bussonderfahrstreifen … hiermit ist die „sogenannte Umweltspur“ gemeint. Abbiegen über die ‚Umweltspur‘: Wer – wie hier – nach rechts abbiegen will, muss von der normalen linken Spur über die Umweltspur wechseln. Früher konnte man sich dafür schon hunderte Meter vorher einordnen, heute bleiben oft nur wenige Meter. Genau in dieser Situation kommt es nun deutlich häufiger zu Kollisionen.