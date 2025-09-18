News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
LKW fährt gegen Hauswand – Fahrer flüchtet

18. September 20256
(wS/ots) Freudenberg 18.09.2025 | Am Mittwochvormittag (17.09.2025) ist ein LKW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Freudenberg-Lindenberg geflüchtet.

Der Mann wollte gegen 10:00 Uhr auf dem Hof einer Firma in der Straße „Alte Eisenstraße“ wenden. Beim Rangieren beschädigte er die Hauswand. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte einen lauten Knall und konnte den LKW noch bei seiner Flucht beobachten.

Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallverursachers laufen und werden durch das Verkehrskommissariat in Siegen geführt.

