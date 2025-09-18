News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
43-Jähriger mit gefälschtem Führerschein angehalten – Ermittlungen gegen Beifahrer wegen illegalen Aufenthaltes

18. September 202510
(wS/ots) Wilnsdorf 18.09.2025 | Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde am Mittwochmittag (17.09.2025) in Wilnsdorf einen polnischen Sprinter samt Anhänger angehalten. Die Kontrollstelle befand sich auf der L722 zwischen Wilnsdorf und Wilden.

Das Fahrzeug war mit einem 43-Jährigen und einem 36-Jährigen besetzt.

Bei der Kontrolle händigte der 43-Jährige den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Dieser war angeblich durch die russische Föderation ausgestellt worden.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auch den 36-jährigen Beifahrer erwartet ein Strafverfahren. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht der illegalen Beschäftigung und des illegalen Aufenthaltes in Deutschland. Er wurde der zuständigen Kriminalpolizei in Weidenau zugeführt.

Symbolfoto: wirSiegen.de
