Das Schadstoffmobil ist wieder in Netphen unterwegs – sowie Ast- und Grünschnittsammlung

18. September 202510
(wS/ne) Netphen 18.09.2025 | Das Schadstoffmobil ist wieder unterwegs!

Alt-Batterien, flüssige Farb- und Ölreste, Lösungsmittel, Fleckenentferner oder sonstige Chemikalien – all diese Schadstoffe dürften sich in vielen Netphener Haushalten angehäuft haben. Entsorgt werden können diese über die kostenlose Mobile Schadstoffsammlung.

Am 10./11.10.2025 findet die Sammlung in den Ortsteilen Werthenbach, Deuz, Netphen und Dreis-Tiefenbach statt. Dort können in haushaltsüblichen Mengen Farben, Lacke, Lösemittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und sonstige Haushaltschemikalien abgegeben werden.

Freitag, 10.10.2025 und Samstag, 11.10.2025

  • Werthenbach Bahnhof, Berliner Hof 08.00 – 09.40 Uhr
  • Deuz, Parkplatz Alter Bahnhof 10.00 – 11.40 Uhr
  • Netphen, Parkplatz hinter dem Rathaus, Talstr. 12.00 – 13.40 Uhr
  • Dreis-Tiefenbach, Lidl-Parkplatz, Siegstr. 87 A 14.00 – 15.40 Uhr

Das Schadstoffmobil ist bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Daher bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, auch möglichst rechtzeitig an den Abgabestellen einzutreffen.

Die Abholung von Ast- und Grünschnitt wird zweimal im Jahr durchgeführt. Die Abholung des nächsten Ast- und Grünschnittes erfolgt am 16./17.10.2025Meldeschluss: 09.10.2025.

Das Schnittgut muss mit natürlichen Materialien wie Naturseil oder -kordel gebündelt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass folgende Maße nicht überschritten werden:

Länge der Bündel: 150 cm max.

Durchmesser der Bündel: 60 cm max.

Aststärke: 8 cm max.

Gewicht: 30 kg max.

Es können maximal 25 Bündel je Abholtermin angemeldet werden. Dies kann online über das Anmeldeformular im Serviceportal der Stadt Netphen oder per Postkarte (erhältlich beim Bürgerbüro; Zimmer 1001) erfolgen.

