Großes Tuningtreffen am Globus-Markt in Siegen – am Sonntag ist es soweit

(wS/red ) Siegen 18.09.2025 | Am Sonntag, 21. September 2025, verwandelt sich der Parkplatz des Globus Marktes in Siegen in ein Mekka für Auto- und Tuningfreunde. Unter dem Motto „Back to the Roots“ lädt die Veranstaltergruppe DeepNation von 10 bis 18 Uhr zu einem großen Tuningtreffen ein, das nicht nur für Autofans, sondern für die ganze Familie ein abwechslungsreiches Programm bereithält.

Unterhaltung für Groß und Klein

Für das leibliche Wohl ist mit einem breiten Angebot gesorgt: Von Bratwurst über Balkan-Spezialitäten und Burger bis hin zu Crêpes, Waffeln und Eis ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die jüngeren Besucher kommen auf ihre Kosten: Eine Hüpfburg sorgt ganztägig für Spaß, während von 13 bis 18 Uhr Kinderschminken angeboten wird.

Versteigerung mit Social-Media-Bekanntheit

Ein Höhepunkt des Tages ist die große Versteigerung um 14 Uhr. Geleitet wird sie von Basti, dem „HardegserRetourenFuxx“, der vielen durch TikTok, Instagram und die TV-Sendung „GO“ bekannt ist. Unter den Auktionsartikeln finden sich unter anderem hochwertige Campingstühle, magnetische Kennzeichenhalter, verschiedene Pflegemittel und Bekleidung.

Fahrzeugbewertungen in mehreren Kategorien

Traditionell spielen auch Fahrzeugbewertungen eine zentrale Rolle. Die Anmeldung erfolgt direkt an der Einfahrt. Ausgezeichnet werden Fahrzeuge und Fahrerinnen bzw. Fahrer in den Kategorien:

Jüngster Tuner

Show & Shine

Oldtimer der Extraklasse

Leistungsstärkstes Fahrzeug

Ältester Tuner

Weiteste Anreise

Damit richtet sich das Treffen sowohl an die kleinsten Schrauber mit Roller oder Bobby-Car oder einen anderen individuellen Fahrzeug als auch an Oldtimer-Liebhaber und leistungsorientierte Fahrer.

Praktische Hinweise für Besucher

Die Bezahlung vor Ort ist bar oder per PayPal möglich. Eine Kartenzahlungslösung wird derzeit vorbereitet und könnte bis zum Veranstaltungstag zur Verfügung stehen. Sollte das Wetter am 21. September unbeständig sein, dürfen Besucher Pavillons mitbringen. Bei trockenem Wetter hingegen wird jeder freie Platz für Fahrzeuge benötigt.

Gemeinschaft und PS im Mittelpunkt

Mit dem Tuningtreffen möchte DeepNation an die Wurzeln der Szene anknüpfen und gleichzeitig ein familienfreundliches Event bieten. Aktuelle Informationen finden Interessierte über den Instagram-Kanal @deepnation.25.