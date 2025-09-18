News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbefugte Person auf den Gleisen: Polizei-Einsatz an der Langenauer Brücke

18. September 2025363
(wS/red) Kreuztal 18.09.2025 | Am heutigen Donnerstag gegen 13:50 Uhr, wurde der Polizei eine unbefugte Person im Gleisbereich an der Langenauer Brücke (Siegener Straße) gemeldet.

Mehrere Streifenwagen der Kreispolizeibehörde sowie Kräfte der Bundespolizei fuhren den Einsatzort an. Aus Sicherheitsgründen musste der Bahnverkehr auf der Strecke kurzfristig unterbrochen werden.

Eine Absuche der näheren Umgebung verlief negativ. Die Person, die auf vorhandenen Videoaufnahmen erkennbar ist, konnte nicht mehr angetroffen werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Sichtung der Strecke wurde der Zugverkehr wieder freigegeben.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

