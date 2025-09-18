Celtic Rhythms mit der Puls of Energy Tour 2026 auch in Bad Laasphe

(wS/cr) Bad Laasphe 18.09.2025 | Seit 10 Jahren begeistert CELTIC RHYTHMS direct from Ireland mit energiegeladenem irischen Tanz, Livemusik, präziser Choreographie In über 500 Shows allein in Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren die Besucher von dieser beeindruckenden Irish Dance Show – meisterhaft inszeniert von Startänzer und Choreograph ANDREW VICKERS – begeistern lassen!



Von Januar bis März 2026 geht die Reise auf die Konzertbühnen deutscher Städte weiter. Unter dem Tourneemotto PULSE OF ENERGY präsentiert sich CELTIC RHYTHMS dem Publikum. Neben liebgewonnenen Traditionals und altbekannten Tänzen wird die Show mit neuen Musikstücken, neuen Tänzen und neu-konzipierter Lightshow ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben und das Publikum wieder begeistern.

CELTIC RHYTHMS direct from Ireland Irish dance Show &Live Music

Mittwoch 25.02.2026 um 20:00 Uhr

Haus des Gastes

Wilhelmsplatz 3

57334 Bad Laasphe

Tickets hier