RB 90: Busse statt Züge zwischen Altenkirchen und Au (Sieg) vom 28.09.- 11.10.2025

(wS/hlb) Altenkirchen 18.09.2025 | Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO entfallen die Züge der Linie RB 90 zwischen Altenkirchen – Au(Sieg) vom 28.09. bis 11.10.25 (bis 05:00 Uhr).

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an.

Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.



Den Ersatzfahrplan und die Wegeleitungen finden Reisende unter www.hlb-online.de.

Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich.