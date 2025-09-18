News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
RB 90: Busse statt Züge zwischen Altenkirchen und Au (Sieg) vom 28.09.- 11.10.2025

18. September 202511
(wS/hlb) Altenkirchen 18.09.2025 | Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO entfallen die Züge der Linie RB 90 zwischen Altenkirchen – Au(Sieg) vom 28.09. bis 11.10.25 (bis 05:00 Uhr).
Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an.
Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Den Ersatzfahrplan und die Wegeleitungen finden Reisende unter www.hlb-online.de.
Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich.

