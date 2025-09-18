Theaterverein TheTaSis e.V. bringt „Der Sandmann“ nach Siegen

(wS/pw) Siegen 18.09.2025 | Die Leidenschaft für die Bühne begleitet sie seit vielen Jahren: Der TheTaSis e.V., im Jahr 2005 ursprünglich als Kinder- und Jugendtheatergruppe in Netphen-Eschenbach gegründet, ist heute ein eingespieltes Ensemble aus Erwachsenen, die ihre Freude am Theaterspiel nie verloren haben. Seit 2024 sind sie nun offiziell als gemeinnütziger Verein im kulturellen Bereich aktiv.

Was einst mit fantasievollen Eigenproduktionen begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem vielseitigen Repertoire. Neben eigens erarbeiteten Stücken brachten die TheTaSis in den vergangenen Jahren auch bekannte Musicals auf die Bühne – immer getragen von Kreativität, Teamgeist und der Magie des gemeinsamen Spiels.

Nun widmet sich das Ensemble einer besonderen literarischen Vorlage: „Der Sandmann“ nach E.T.A. Hoffmann. Das Werk des großen Romantikers verbindet Schauer, Fantasie und psychologische Abgründe – ein Stoff, der auch heute noch nichts von seiner Faszination verloren hat. Mit viel Hingabe haben die TheTaSis eine eigene musikalische Bühnenfassung erarbeitet, die das Publikum in die geheimnisvolle Welt des Sandmanns entführt.

Die Aufführungen finden am 25. und 26. Oktober im Kulturhaus LŸZ in Siegen statt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop und auf der Homepage des Kulturhauses LŸZ.

Das Ensemble lädt alle Theaterbegeisterten herzlich ein, sich von dieser düster-poetischen Geschichte packen zu lassen und einen besonderen Theaterabend zu erleben.

Foto: TheTaSis e.V.