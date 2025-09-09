Mit Demenz umgehen lernen – Kursangebot der Diakonie in Südwestfalen

(wS/dia) Siegen 09.09.2025 | Wie äußert sich Demenz? Wie kann ich Erkrankten helfen? Was muss ich bei der Pflege beachten? Solche und andere Fragen werden im Pflegekurs „Mit Demenz umgehen lernen“ behandelt, der von Donnerstag bis Samstag, 18. bis 20. September, am Fortbildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen angeboten wird. Das Angebot richtet sich an Angehörige sowie Interessierte.

Viele Menschen werden zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt. Eine Demenzerkrankung stellt die Pflegenden indes vor spezielle Herausforderungen. Diese Last muss niemand allein tragen: Der Kurs vermittelt entsprechendes Wissen über die Erkrankung und bietet Hilfestellungen beim Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen. Zudem werden Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie sie etwa Pflegenetzwerke oder Pflegekassen bieten. Auch bleibt Zeit für den gemeinsamen Austausch von Erfahrungen.

Die Kursleitung übernimmt Christel Hahn vom Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Kurszeiten sind am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. September, von 16 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 20. September, von 9 bis 12.30 Uhr.

Infos zum kostenlosen Angebot gibt es unter Telefon 0271/ 333 64 81 oder per E-Mail an fortbildung@diakonie-sw.de. Dort ist auch die Anmeldung möglich.