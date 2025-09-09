(wS/drk) Siegen 09.09.2025 | „Nur belastet oder schon krank? Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten“. So lautet der Titel eines kostenlosen Seminares, dass die DRK-Kinderklinik am 3. November 2025 anbietet. Von 18 bis 19.30 Uhr referiert Dr. Debora Nawrath, Oberärztin und Leitung der KJP-Ambulanz, zum Thema.

Zuversicht und eine stabile mentale Gesundheit spielen für die Lebensqualität und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine entscheidende Rolle. „Krisenzeiten und von Umbrüchen geprägte Zeiten wie aktuell, bedeuten für viele Heranwachsende, sich um die Zukunft zu sorgen“, erzählt sie aus der täglichen Praxis. „Für Kinder und Jugendliche kann dies eine starke psychische Belastung bedeuten.“ Die mentale Gesundheit junger Menschen braucht deshalb eine besondere Aufmerksamkeit.

Hintergründe zum Thema erläutert die Spezialistin im Bistro Max der DRK-Kinderklinik in Siegen. Im Anschluss an die Veranstaltung bleibt genügend Zeit für Fragen. Anmeldungen sind per E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) oder per Telefon (0271-2345-556) im Marketing der DRK-Kinderklinik möglich.

„Nur belastet oder schon krank?“ Eine Frage, der Dr. Debora Nawrath in der DRK-Kinderklinik bei einem kostenlosen Elternseminar nachgeht.