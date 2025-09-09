Sperrung der Straßen „Rosenweg“ und „Im Klef“

(wS/fr) Freudenberg 09.09.2025 | Aufgrund der Bauarbeiten zum Straßenausbau mit Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen sowie der Neuverlegung von Strom, Gas-, Kommunikations- und Glasfaserleitungen sind die Straßen „Rosenweg“ und „Im Klef“ im Stadtteil Lindenberg ab Mitte September 2025 über die gesamte Dauer der Baumaßnahme bis voraussichtlich

Dezember 2026 für den Verkehr gesperrt.

Die Zufahrt für die Anliegenden ist möglich.

Für den Anschluss der Kanalleitungen wird eine vorübergehende halbseitige Sperrung im Bereich der Siegener Straße in Höhe der Einmündung „Am Lederbach“ eingerichtet.