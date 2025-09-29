Motorradfahrer bei Unfall zwischen Mittelhees und Oberhees verletzt – Vollsperrung

(wS/red) Kreuztal 29.09.2025 | Auf der Heesstraße zwischen Mittelhees und Oberhees kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr stürzte ein 19-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung Fellinghausen unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei verlor der junge Mann vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer angrenzenden Böschung. Dabei erlitt er Verletzungen.

Rettungsdienst und Notarzt waren schnell am Unfallort und versorgten den Verunglückten, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Versorgung des Verletzten musste die Heesstraße im betroffenen Breich voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de