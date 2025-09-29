Ein sportlicher Abend in Siegen: Dagur Sigurðsson zu Gast bei der Volksbank

(wS/vo) Siegen 29.09.2025 | Dagur Sigurðsson, eine der prägendsten Persönlichkeiten des internationalen Handballs, war am vergangenen Donnerstag zu Gast bei der Volksbank in Südwestfalen. Rund 450 Gäste versammelten sich im Leonhard-Gläsersaal-Saal und lauschten dem ehemaligen Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft, wie er von seinen Erfahrungen als Trainer erzählte. Moderiert von Stefan Fuckert, traf er im anschließenden Sport-Talk auf Johanna Stockschläder und Michael Lerscht als regionale Größen des Handballsports.

Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann begrüßte Gäste und Redner zur Vortragsveranstaltung.

„Willkommen zu einem besonderen Abend, der ganz im Zeichen unserer Region und ihrer sportlichen Leidenschaft steht: dem Handball.“ Sigurðsson war der Einladung der Volksbank gefolgt und beeindruckte die Gäste mit Geschichten aus seiner Karriere, seinen Trainer-Erfahrungen auf verschiedenen Kontinenten und der Leidenschaft für den Sport. Sein Vortrag stand unter dem Titel

„Vom Typen zum Riesentypen“. Wie schafft man es, eine junge Mannschaft in 18 Monaten zum Europameister zu entwickeln? Was haben die Deutsche, Japanische und Kroatische Handballnationalmannschaft gemeinsam? Welchen Herausforderungen steht man als Trainer gegenüber, der neu in ein Team kommt?



Spannende Fragen, deren Antworten das Publikum gebannt hielten. An den Vortrag schloss sich eine Talkrunde an, moderiert von Stefan Fuckert. Dabei traf Sigurðsson auf zwei weitere Größen des Sports: Gernsdorferin Johanna Schockschläder, die sehr erfolgreich in der deutschen Nationalmannschaft spielte und Wilnsdorfer Michael Lerscht, sportlicher Leiter des TuS Ferndorf. Der sportliche Rahmen wurde weiter unterstrichen von den Coronette Dancers des ASV Siegen, die mit Showeinlagen aufwarteten.

Ein gelungener Abend mit spannendem Programm. Danach standen die Sportler noch für Publikumsfragen zur Verfügung.

Interessierte, die gestern nicht dabei sein konnten, haben am 8. Oktober noch einmal die Chance, Sigurðsson bei der Vortragsreihe „Volksbank Forum“ zu treffen. Mehr Informationen unter vbinswf.de/veranstaltungen.

v.l.n.r. abgebildet: Michael Lerscht des TuS Ferndorf, Moderator Stefan Fuckert, Volksbank-Vorstand und Gastgeber Jens Brinkmann, ehem. Handballerin Johanna Stockschläder, Handballtrainer und Gastredner Dagur Sigurdsson.

Fotos: Volksbank in Südwestfalen eG

