Glückliche Gewinnerin bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen

(wS/sp) Burbach 29.09.2025 Ein ganz besonderer Moment erwartete Susanne Gotsmann aus Oberdresselndorf bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Unter einem Vorwand eingeladen, wurde sie dort von ihrem Kundenberater Maik Stahl mit einem Blumenstrauß und einer unerwarteten Nachricht überrascht:

Susanne Gotsmann ist nun die glückliche Gewinnerin von 5.000 Euro.

Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen