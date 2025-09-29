Glückliche Gewinnerin bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen

(wS/sp) Burbach 29.09.2025 Ein ganz besonderer Moment erwartete Susanne Gotsmann aus Oberdresselndorf bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Unter einem Vorwand eingeladen, wurde sie dort von ihrem Kundenberater Maik Stahl mit einem Blumenstrauß und einer unerwarteten Nachricht überrascht:
Susanne Gotsmann ist nun die glückliche Gewinnerin von 5.000 Euro.
Foto: Sparkasse Burbach-NeunkirchenWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!