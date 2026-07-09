TuS Ferndorf läuft gegen ALS: Spendenlauf-Premiere bringt beeindruckende 7.800 Euro ein

(wS/tus) Kreuztal 09.07.2026 | Die Premiere ist geglückt: Der erste #fightALSrun auf dem Ferndorfer Sportplatz hat am 21. Juni ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität im Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS gesetzt. Die Breitensportabteilung des TuS Ferndorf 1888 e. V. zieht ein rundum positives Fazit.

Insgesamt drehten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz hochsommerlicher Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit beeindruckende 1.197 Runden auf dem Ferndorfer Sportplatz – das entspricht einer Gesamtstrecke von rund 382 Kilometern. Weder die Hitze noch die schwülen Bedingungen konnten die motivierten Läuferinnen und Läufer oder die zahlreichen engagierten Helferinnen und Helfer bremsen.

Rund 7.800 Euro für Forschung und direkte Hilfe

Das beeindruckende sportliche Engagement schlug sich auch in der Spendenkasse nieder: Rund 7.800 Euro kamen zugunsten von an ALS erkrankten Menschen zusammen. Die Spendensumme wird zu gleichen Teilen aufgeteilt. 50 Prozent erhält die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM), die Betroffene berät, unterstützt und die Forschung zur Bekämpfung der Erkrankung fördert. Die übrigen 50 Prozent gehen an die Krysztow-Nowak-Stiftung, die mit den Spendengeldern einen sogenannten „Wünschewagen“ unterstützt und schwer erkrankten Menschen die Erfüllung eines letzten Herzenswunsches ermöglicht.

Sportliche Bestleistungen sorgen für Staunen

Besonders bemerkenswert war die Leistung eines Teilnehmers, der zahlreiche Sponsoren für seine persönliche Laufleistung gewinnen konnte. Allein durch seinen Einsatz kamen knapp 1.300 Euro an Spendengeldern zusammen. Die sportliche Bestmarke des Tages setzte jedoch ein anderer Läufer: Mit 80 Runden absolvierte er auf dem Ferndorfer Sportplatz die Distanz eines Halbmarathons – und brachte damit seine Arbeitskolleginnen und -kollegen, die jede gelaufene Runde mit einer Spende honorierten, ordentlich ins Staunen.

Ob die eigens aufgebaute Gartendusche, die für willkommene Abkühlung sorgte, oder die Getränke- und Obststation an der Strecke ihren Anteil an diesen Ergebnissen hatten, bleibt wohl das kleine Geheimnis des Tages.

Buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt

Doch nicht nur auf der Laufbahn war einiges geboten. Rund um den Sportplatz wartete ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Besucherinnen und Besucher. In der Turnhalle konnten sich die Kinder auf einem Bewegungsparcours austoben, auf dem Sportplatz luden verschiedene Geschicklichkeitsspiele zum Mitmachen ein und die Volleyballgruppe des TuS Ferndorf begeisterte mit Spiel- und Mitmachaktionen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt: Grillwürstchen und Steaks vom heimischen Irlenhof sowie alkoholfreie Getränke der Krombacher Brauerei, dazu ein reichhaltiges Kuchenbuffet und frisch gebackene Waffeln – so konnten sich alle Gäste stärken und in geselliger Atmosphäre über die sportlichen Leistungen und das Spendenergebnis austauschen.

#fightALSrun-Initiatoren vor Ort

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Anne-Kathrin Böckle und ihrem Bruder Marc-Philipp dos Santos Böckle. Beide engagieren sich seit Jahren mit ihrer Initiative #fightALSrun und haben die Veranstaltung des TuS Ferndorf bereits im Vorfeld mit großem Einsatz unterstützt und begleitet.

Die Breitensportabteilung bedankt sich bei allen Läuferinnen und Läufern, Helferinnen und Helfern, Sponsoren, Kuchenbäckerinnen und Kuchenbäckern sowie allen Besucherinnen und Besuchern. Eines steht bereits fest: Der #fightALSrun soll keine Eintagsveranstaltung bleiben.

Die Veranstalter – Fotos: TuS Ferndorf