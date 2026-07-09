Hilchenbach: Website des Kinder- und Jugendbüros jetzt mit Gebärdensprache und Leichter Sprache

(wS/hi) Hilchenbach 09.07.2026 | Die Internetseite des städtischen Kinder- und Jugendbüros in Hilchenbach ist ab sofort barrierefreier nutzbar. Unter www.kjb-angebote.de stehen nun zusätzliche Informationen in Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache zur Verfügung. Damit erfüllt die Website die Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit.

Zuvor hatte die Überwachungsstelle barrierefreie Informationstechnik Nordrhein-Westfalen fehlende Anwendungen zur Lesbarkeit angemahnt. Die neuen Inhalte sollen Nutzende dabei unterstützen, sich auf der Homepage besser zurechtzufinden und die angebotenen Informationen leichter zu erfassen. Erläutert werden sowohl die Inhalte der Internetseite als auch die Navigation durch die verschiedenen Bereiche. Die technische Umsetzung übernahm der Webdesigner Julian Pletz aus Siegen.

„Digitale Angebote sollten für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Mit den neuen Informationen in Gebärdensprache und Leichter Sprache schaffen wir mehr Teilhabe und erleichtern den Zugang zu wichtigen Informationen rund um die Angebote des Kinder- und Jugendbüros“, sagt Heike Kühn, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros.

Mit der Erweiterung setzt das Team ein Zeichen für mehr Inklusion und digitale Barrierefreiheit. Ziel ist es, Informationen für alle Menschen verständlich und ohne Hürden bereitzustellen.