Was bringt ein Nationalpark der Region? Kreis Siegen-Wittgenstein lädt zum Vortrag und Diskussion ins Lÿz

(wS/siwi) Siegen – Hilchenbach 09.07.2026 | Kann auf dem Rothaarkamm zwischen Hilchenbach-Lützel und Netphen-Hainchen der zweite Nationalpark in Nordrhein-Westfalen entstehen? Welche Chancen bietet ein solches Schutzgebiet für die Region – und welche Herausforderungen müssen dabei berücksichtigt werden? Diese Fragen werden derzeit intensiv diskutiert. Am Montag, den 20. Juli, lädt der Kreis Siegen-Wittgenstein um 17:00 Uhr zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ins Kulturhaus Lÿz in Siegen ein.

Der Kreistag Siegen-Wittgenstein hatte sich im März dafür ausgesprochen, die Möglichkeiten und Auswirkungen eines Nationalparks weiter auszuloten. Transparenz und Bürgerbeteiligung stehen dabei im Mittelpunkt. Die Veranstaltung im Lÿz ist Teil dieses Prozesses.

Im Fokus stehen die Erfahrungen aus mehr als zwei Jahrzehnten Nationalparkgeschichte am Kellerwald-Edersee. Michaela Kuhnhenn und Klaus Dieter Brandstetter vom Touristik Service Waldeck-Ederbergland haben die Planung, Entstehung und Weiterentwicklung des Nationalparks Kellerwald-Edersee seit dessen Eröffnung im Jahr 2004 eng begleitet. In ihrem Vortrag berichten sie über die touristische Entwicklung der Region rund um das Schutzgebiet, die Erschließung neuer Zielgruppen und die Bedeutung eines Nationalparks für die regionale Identität. „Durch den Nationalpark hat sich das Wertegefühl der Bevölkerung erhöht. Wir sind stolz, einen Nationalpark zu haben“, sagt Klaus Dieter Brandstetter.

Einen weiteren Blickwinkel bringt Dr. Heike Döll-König ein, Vorsitzende des Vorstands von Tourismus NRW. Sie gibt Einblicke in die Bedeutung von Naturerlebnissen, nachhaltigem Tourismus und regionaler Entwicklung aus Sicht der Tourismusbranche in Nordrhein-Westfalen.

Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zur offenen Diskussion über die touristischen Perspektiven eines möglichen Nationalparks am Rothaarkamm und die übertragbaren Erfahrungen aus dem Kellerwald-Edersee.

Die Veranstaltung findet am Montag, den 20. Juli, um 17:00 Uhr in der Aula im 2. Obergeschoss des Kulturhauses Lÿz, St.-Johann-Straße 18 in Siegen, statt. Der Eintritt ist frei.