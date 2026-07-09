Friedensfahrradtour startet am 18. Juli in Siegen – Kundgebung auf dem Scheiner Platz

(wS/dfg) Siegen 09.07.2026 | Am Samstag, 18. Juli, startet die Friedensfahrradtour der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Kriegsdienstgegner (DFG-VK) NRW in Siegen. Die rund 350 Kilometer lange Tour führt durch mehrere Städte Nordrhein-Westfalens und setzt sich mit Fragen von Frieden, Abrüstung und gesellschaftlicher Verantwortung auseinander.

Zum Auftakt findet auf dem Scheiner Platz in Siegen von 12:00 bis 12:30 Uhr eine öffentliche Kundgebung statt. Dort werden die Teilnehmenden begrüßt und die Tour offiziell eröffnet. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Friedensradler zu verabschieden und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Anschließend startet die erste Etappe in Richtung Kirchen.

Kundgebung an der Alten Jung Lokomotive in Kirchen

Im Mittelpunkt des Aufenthalts in Kirchen steht eine öffentliche Kundgebung an der Alten Jung Lokomotive, die von 15:00 bis 15:30 Uhr dauert. Dabei greifen die Veranstalter auch die Geschichte des Industriestandortes Jungenthal auf. Thematisiert werden unter anderem die Rüstungsproduktion während der Weltkriege, der Einsatz von Zwangsarbeitern in der NS-Zeit sowie aktuelle Fragen zu Aufrüstung, Krisenvorsorge und Friedenspolitik.

Die Alte Lokomotive aus dem Jahr 1959 steht direkt an der Jungenthaler Straße (B 62) in Kirchen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Friedensradler zu begrüßen und sich an der Kundgebung zu beteiligen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.nrw.dfg-vk.de.