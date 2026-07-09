Doppelte Demo am Freitag: Siegener Innenstadt von Verkehrsbehinderungen betroffen

(wS/ots) Siegen 09.07.2026 | Am Freitagnachmittag (10. Juli) wird es in der Siegener Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilt, sind zwei Versammlungsaufzüge angemeldet worden. Die Polizei empfiehlt, den Bereich während der Versammlungszeiten mit privaten Verkehrsmitteln zu meiden.

Fridays for Future ab 15 Uhr

Zunächst findet eine Demonstration von „Fridays for Future“ statt. Das Versammlungsthema lautet „Klimaschutz: Reiche? Es reicht! – Gasausstieg jetzt!, Rücktritt Katharina Reiche.“ Start ist um 15:00 Uhr auf dem Siegener Kornmarkt. Von der Oberstadt führt der Aufzug über die Kölner Straße, das Kölner Tor sowie die Bahnhofstraße zum ZOB. Anschließend geht es weiter über die Freudenberger Straße (Hufeisenbrücke) zur Fischbacherbergstraße und von dort über die Straße „An der Alche“ zur Weststraße. Dort findet der Abschluss gegen ca. 16:15 Uhr statt. Es wird mit rund 150 Teilnehmenden gerechnet.

Schweigemarsch zum Gedenken an Srebrenica ab 17 Uhr

Eine weitere Versammlung beginnt um 17:00 Uhr am Campus des Unteren Schlosses. Thema ist der 31. Jahrestag des Genozids von Srebrenica. Die Versammlung ist in Form eines Schweigemarsches angemeldet worden. Die Aufzugstrecke führt über die Kölner Straße, das Kölner Tor und die Sandstraße weiter zur Reichswald Ecke. Von dort geht es über die Europastraße (ehemals Hindenburgstraße), um den ZOB herum zur Bahnhofstraße und dann zum Abschlusskundgebungsort „Siegbrücke“. Die Versammlung wird voraussichtlich bis ca. 18:15 Uhr dauern. Der Anmelder rechnet mit rund 250 Teilnehmenden.

Die Polizei wird beide Versammlungen begleiten.

Symbolbild