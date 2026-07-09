Hilchenbach lebt Gold Wing! Parade der Nationen zieht vom Festgelände Müsen zum Marktplatz – Bilder, die man so schnell nicht vergisst

(wS/red) Hilchenbach 09.07.2026 | Es gibt Momente, da bleibt man einfach stehen und staunt nur noch. Genau so ein Moment war das heute Nachmittag in Hilchenbach, als sich die Parade der Nationen vom Festgelände am Bürgerhaus Müsen aus in Bewegung setzte und den Weg zum Hilchenbacher Marktplatz antrat. Was dann folgte, war schlicht und ergreifend atemberaubend.

Gegen 16:00 Uhr startete der Korso in Müsen. Dutzende Gold Wings, blank poliert bis zum letzten Chromteil, setzten sich hintereinander in Bewegung – jede Maschine geschmückt mit der Fahne ihres Landes. Und dann rollten sie los. Durch das satte Grün des Siegerlandes, vorbei an Wiesen und Wäldern, den Motor tief brummend – das war kein normaler Konvoi, das war ein rollendes Fest der Völkerverständigung auf zwei Rädern.

Wer an der Strecke stand, konnte es sehen: Da fuhren Flaggen aus über 15 Nationen nebeneinander her, Seite an Seite, in einer langen, beeindruckenden Kolonne. Und wer die Gesichter der Fahrerinnen und Fahrer gesehen hat – dieses Strahlen, dieser Stolz – der weiß: Hier geht es um weit mehr als Motorräder. Hier geht es um Gemeinschaft, um Freundschaft, um Leidenschaft. Entlang der Strecke zückten die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Handys und hielten unvergessene Bilder fest – Bilder, die man so schnell nicht mehr vergisst.

Gegen 16:15 Uhr erreichte die Parade den Hilchenbacher Marktplatz. Und was für ein Bild das war! Gold Wings, soweit das Auge reichte, aufgereiht auf dem Marktplatz, umrahmt von staunenden Menschen, die sich das ganz offensichtlich nicht entgehen lassen wollten. Hilchenbach hat heute gelebt – und die Stadt hat ihre internationalen Gäste mit offenen Armen empfangen.

Um 16:45 Uhr richtete die Stellvertretung des Bürgermeisters ein Grußwort an die Gold-Wing-Fahrerinnen und -Fahrer aus aller Welt und hieß sie im Namen der Stadt herzlich willkommen. Ein Moment, der noch einmal unterstrich, was dieses Treffen so besonders macht: Hier begegnen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, und das verbindende Element ist die Liebe zu einer Maschine, die seit Jahrzehnten als „Queen of the Road“ gilt.

Wer gestern unseren Bericht vom Auftakt des 10. Internationalen Gold Wing Treffens gelesen hat, ahnte bereits, dass die kommenden Tage etwas ganz Besonderes werden würden. Und heute hat die Parade der Nationen dieses Versprechen eingelöst – mit Chrom und Sechszylinder-Sound.

Doch das war erst der Anfang. Morgen, am Freitag geht es weiter mit der Geschicklichkeits-Challenge auf dem SMS-Parkplatz in Hilchenbach-Dahlbruch und der legendären Lichterfahrt am Abend – eine beleuchtete Kolonne, die von Müsen über Kredenbach, Unglinghausen, Eckmannshausen, Herzhausen, Grund, Vormwald, Hilchenbach, Allenbach und Dahlbruch zurück nach Müsen führt. Wer das erleben möchte, sollte sich ab 21:00 Uhr an der Strecke positionieren. Und am Samstag folgt die Große Ausfahrt quer durch Siegen-Wittgenstein.

Hilchenbach lebt Gold Wing – und das Siegerland darf stolz sein, Gastgeber für dieses außergewöhnliche internationale Treffen zu sein. Kommen Sie vorbei, staunen Sie mit, lassen Sie sich anstecken von dieser Begeisterung. Es lohnt sich. Versprochen.

Die heutige Parade der Nationen war auch für uns von wirSiegen.de ein ganz besonderer Termin, den wir immer in guter Erinnerung behalten werden. Einfach wunderschön! Wir freuen uns auf mehr!

Fotos: Melina Trojak & Andreas Trojak & Cristina Trojak

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