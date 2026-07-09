PKW kracht frontal gegen Baum: Drei Teenager bei Wenden-Römershagen schwer verletzt

(wS/red) Wenden 09.07.2026 | Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 1 bei Wenden-Römershagen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei junge Menschen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer aus Rothemühle war gegen 16.25 Uhr mit seinem BMW aus Richtung Römershagen unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. In dem BMW befanden sich neben dem Fahrer zwei Mitfahrerinnen im Alter von 15 und 16 Jahren. Alle drei Insassen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Da anfänglich nicht klar war, wie viele Verletzte zu versorgen waren, löste die Leitstelle des Kreises Olpe das Alarmstichwort „VManV“ aus – ein Stichwort, das auf vier bis sechs Verletzte hinweist und entsprechend umfangreiche Rettungskräfte an die Einsatzstelle beordert.

Die Kreisstraße 1 musste von der Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. An dem BMW entstand Totalschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de